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Карп Денисов

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

26.01.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Денис Яковлев

Мать: Фёкла Емельянова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1798

Сын: Михей Карпов

Мать ребёнка: Мария Антонова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Алексей Карпов

Мать ребёнка: Мария Антонова

Рождение ребёнка
20.07.1801

Дочь: Макрина Карпова

Мать ребёнка: Мария Антонова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Мина Карпов

Мать ребёнка: Мария Антонова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.01.1832
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
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