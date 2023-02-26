Карп Денисов
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти26.01.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Денис Яковлев
Мать: Фёкла Емельянова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1798
Сын: Михей Карпов
Мать ребёнка: Мария Антонова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Алексей Карпов
Мать ребёнка: Мария Антонова
Рождение ребёнка
20.07.1801
Дочь: Макрина Карпова
Мать ребёнка: Мария Антонова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Мина Карпов
Мать ребёнка: Мария Антонова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.01.1832
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.