Фёкла Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

29.12.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Карп Денисов

Отец ребёнка: Денис Яковлев

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Яковлев

Смерть
29.12.1799
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
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