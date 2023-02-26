Фёкла Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти29.12.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Карп Денисов
Отец ребёнка: Денис Яковлев
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Яковлев
Смерть
29.12.1799
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.