Денис Яковлев
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1754
Дата смерти26.01.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1773
Сын: Карп Денисов
Мать ребёнка: Фёкла Емельянова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Емельянова
Смерть
26.01.1806
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.