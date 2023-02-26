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Денис Яковлев

Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1754

Дата смерти

26.01.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1773

Сын: Карп Денисов

Мать ребёнка: Фёкла Емельянова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Емельянова

Смерть
26.01.1806
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
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