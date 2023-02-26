Мария Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти28.05.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1798
Сын: Михей Карпов
Отец ребёнка: Карп Денисов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Алексей Карпов
Отец ребёнка: Карп Денисов
Рождение ребёнка
20.07.1801
Дочь: Макрина Карпова
Отец ребёнка: Карп Денисов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Мина Карпов
Отец ребёнка: Карп Денисов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1835
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.