Мария Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

28.05.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1798

Сын: Михей Карпов

Отец ребёнка: Карп Денисов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Алексей Карпов

Отец ребёнка: Карп Денисов

Рождение ребёнка
20.07.1801

Дочь: Макрина Карпова

Отец ребёнка: Карп Денисов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Мина Карпов

Отец ребёнка: Карп Денисов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1835
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
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