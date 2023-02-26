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Мина Карпов

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Карп Денисов

Мать: Мария Антонова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1819

Дочь: Дария Минина

Мать ребёнка: Евдокия Корнеева

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Корнеева

Смерть
Неизвестно
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