Мина Карпов
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Карп Денисов
Мать: Мария Антонова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1819
Дочь: Дария Минина
Мать ребёнка: Евдокия Корнеева
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Корнеева
Смерть
Неизвестно