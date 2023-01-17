Анашин (Анашин) Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рождения09.01.1903
Дата смерти20.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1903
Бракосочетание
30.01.1926
Рождение ребёнка
16.01.1927
Дочь: Минагулова Анна Павловна
Мать ребёнка: Анашина Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
24.01.1932
Сын: Анашин Константин Павлович
Мать ребёнка: Анашина Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кочеткова Александра Павловна
Мать ребёнка: Анашина Евдокия Феодорова
Смерть
20.09.1958
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика