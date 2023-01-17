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Анашин (Анашин) Павел Кузьмич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.01.1903

Дата смерти

20.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1903

Отец: Анашин Кузьма Ананиевич

Мать: Анашина Елена Доремидонтовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1926

Жена: Анашина Евдокия Феодорова

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1927

Дочь: Минагулова Анна Павловна

Мать ребёнка: Анашина Евдокия Феодорова

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1932

Сын: Анашин Константин Павлович

Мать ребёнка: Анашина Евдокия Феодорова

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кочеткова Александра Павловна

Мать ребёнка: Анашина Евдокия Феодорова

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.09.1958
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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