Анашина (Зыкова) Елена Доремидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашина (Зыкова) Елена Доремидонтовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.05.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1873 ст.

Отец: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Мать: Зыкова (Павлова) Елена Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров-Григорьев (Анастасиев-Архиереев) Симеон Даниилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашин Кузьма (Козьма) Ананиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1896 ст.

Дочь: Анашина (Анастасиева-Архиреева) Серафима Симеоновна

Отец ребёнка: Захаров-Григорьев (Анастасиев-Архиереев) Симеон Даниилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1898 ст.

Сын: Анашин Евфимий Кузьмич

Отец ребёнка: Анашин Кузьма (Козьма) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1900 ст.

Сын: Анашин Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Анашин Кузьма (Козьма) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1903

Сын: Анашин (Анашин) Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Анашин Кузьма (Козьма) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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