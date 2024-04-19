Анашина (Зыкова) Елена Доремидонтовна
Место рождения
Дата рождения21.05.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1873 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1896 ст.
Дочь: Анашина (Анастасиева-Архиреева) Серафима Симеоновна
Отец ребёнка: Захаров-Григорьев (Анастасиев-Архиереев) Симеон Даниилович
Рождение ребёнка
28.03.1898 ст.
Отец ребёнка: Анашин Кузьма (Козьма) Ананиевич
Рождение ребёнка
20.06.1900 ст.
Сын: Анашин Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Анашин Кузьма (Козьма) Ананиевич
Рождение ребёнка
09.01.1903
Сын: Анашин (Анашин) Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Анашин Кузьма (Козьма) Ананиевич
Смерть
Неизвестно