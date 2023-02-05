Зыкова (Павлова) Елена Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Павлова) Елена Макаровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.07.1847 ст.

Дата смерти

04.11.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1847 ст.

Отец: Захаров (Никандров -Под) Макар Павлович

Мать: Захарова (Емельянова) Евфимия Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.

Дочь: Зыкова Матрона Доремидонтовна

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1873 ст.

Дочь: Анашина (Зыкова) Елена Доремидонтовна

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1876 ст.

Дочь: Зыкова Марфа Доремидонтовна

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.07.1877 ст.

Дочь: Зыкова Соломония Доремидонтовна

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1879 ст.

Дочь: Зыкова (Фомина) Елена Доремидонтовна

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.

Сын: Зыков (Фомин) Митрофан Доремидонтович

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.

Дочь: Савиночева (Зыкова) Мария Доремидонтовна

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1887 ст.

Сын: Зыков Илья Доремидонтович

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1889 ст.

Дочь: Зыкова Анна Доремидонтовна

Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.11.1916 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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