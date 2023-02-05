Зыкова (Павлова) Елена Макаровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1847 ст.
Дата смерти04.11.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Зыкова Матрона Доремидонтовна
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Дочь: Анашина (Зыкова) Елена Доремидонтовна
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Дочь: Зыкова Марфа Доремидонтовна
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Дочь: Зыкова Соломония Доремидонтовна
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Дочь: Зыкова (Фомина) Елена Доремидонтовна
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Сын: Зыков (Фомин) Митрофан Доремидонтович
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Дочь: Савиночева (Зыкова) Мария Доремидонтовна
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Сын: Зыков Илья Доремидонтович
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич
Дочь: Зыкова Анна Доремидонтовна
Отец ребёнка: Зыков (Фомин) Доремидонт Фомич