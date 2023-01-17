Зыков Митрофан Доремидонтович
Место рождения
Дата рождения01.06.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.06.1880 ст.
Отец: Зыков Доремидонт Фомич
Мать: Зыкова Елена Макаровна
Бракосочетание
01.10.1900 ст.
Жена: Зыкова Елена Исидоровна
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.
Дочь: Зыкова Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна
Рождение ребёнка
18.01.1905 ст.
Сын: Зыков Евфимий Митрофанович
Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.
Дочь: Зыкова Александра Митрофановна
Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна
Рождение ребёнка
27.12.1915 ст.
Сын: Зыков Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна
Рождение ребёнка
03.02.1920 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна
Смерть
Неизвестно