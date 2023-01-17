Зыков Митрофан Доремидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Митрофан Доремидонтович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.06.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1880 ст.

Отец: Зыков Доремидонт Фомич

Мать: Зыкова Елена Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1900 ст.

Жена: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.

Дочь: Зыкова Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.

Сын: Зыков Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1905 ст.

Сын: Зыков Евфимий Митрофанович

Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.

Сын: Зыков Илья Митрофанович

Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.

Дочь: Зыкова Александра Митрофановна

Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1915 ст.

Сын: Зыков Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1920 ст.

Сын: Зыков Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Зыкова Елена Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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