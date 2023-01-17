Зыкова (Егорова) Елена Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Егорова) Елена Исидоровна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1900 ст.

Муж: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.

Дочь: Зыкова Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.

Сын: Зыков Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1905 ст.

Сын: Зыков Евфимий Митрофанович

Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.

Сын: Зыков Илья Митрофанович

Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.

Дочь: Зыкова Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1915 ст.

Сын: Зыков Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1920 ст.

Сын: Зыков Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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