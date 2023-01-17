Зыкова (Егорова) Елена Исидоровна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.
Дочь: Зыкова Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович
Рождение ребёнка
18.01.1905 ст.
Сын: Зыков Евфимий Митрофанович
Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.
Дочь: Зыкова Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович
Рождение ребёнка
27.12.1915 ст.
Сын: Зыков Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович
Рождение ребёнка
03.02.1920 ст.
Отец ребёнка: Зыков Митрофан Доремидонтович
Смерть
Неизвестно