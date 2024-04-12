Петрова-Васильева (Георгиева) Марфа Исидоровна
Место рождения
Дата рождения06.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1880 ст.
Бракосочетание
10.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.
Сын: Кузнецов-Афанасьев Петр Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.
Дочь: Афанасьева-Кузнецова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.
Дочь: Афанасьева-Кузнецова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.
Сын: Афанасьев-Кузнецов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно