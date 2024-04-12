Петрова-Васильева (Георгиева) Марфа Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова-Васильева (Георгиева) Марфа Исидоровна

Петрова-Васильева (Георгиева) Марфа Исидоровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1880 ст.

Отец: Петров Исидор Георгиевич

Мать: Петрова-Васильева Наталия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.10.1899 ст.

Муж: Кондратьев-Павлов Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.

Сын: Кузнецов-Афанасьев Петр Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.

Дочь: Афанасьева-Кузнецова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1902 ст.

Дочь: Афанасьева-Кузнецова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.

Сын: Афанасьев-Кузнецов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кондратьев-Павлов Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close