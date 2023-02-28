Анашина (Архипова) Евдокия Феодорова
Место рождения
Дата рождения27.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1901
Бракосочетание
30.01.1926
Муж: Анашин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
16.01.1927
Дочь: Минагулова Анна Павловна
Отец ребёнка: Анашин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
24.01.1932
Сын: Анашин Константин Павлович
Отец ребёнка: Анашин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кочеткова Александра Павловна
Отец ребёнка: Анашин Павел Кузьмич
Смерть
Неизвестно