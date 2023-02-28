Анашина (Архипова) Евдокия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашина (Архипова) Евдокия Феодорова

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1901

Отец: Архипов Феодор Архипович

Мать: Архипова Пераскева Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1926

Муж: Анашин Павел Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1927

Дочь: Минагулова Анна Павловна

Отец ребёнка: Анашин Павел Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1932

Сын: Анашин Константин Павлович

Отец ребёнка: Анашин Павел Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кочеткова Александра Павловна

Отец ребёнка: Анашин Павел Кузьмич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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