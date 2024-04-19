Анашин Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения24.01.1932
Дата смерти14.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1956
Рождение ребёнка
27.01.1960
Рождение ребёнка
10.11.1961
Сын: Анашин Павел Константинович
Мать ребёнка: Анашина (Тимофеева) Маргарита Сергеевна
Рождение ребёнка
01.08.1970
Смерть
14.10.1991