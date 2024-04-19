Анашин Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашин Константин Павлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1932

Дата смерти

14.10.1991

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1932

Отец: Анашин (Анашин) Павел Кузьмич

Мать: Анашина (Архипова) Евдокия Феодорова

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анашина (Тимофеева) Маргарита Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анашина (Тимофеева) Маргарита Сергеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анашина (Тимофеева) Маргарита Сергеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1961

Сын: Анашин Павел Константинович

Мать ребёнка: Анашина (Тимофеева) Маргарита Сергеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анашина (Тимофеева) Маргарита Сергеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
14.10.1991
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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