Гладышева Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1856
Сын: Гладышев Михаил Константинов
Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров
Рождение ребёнка
01.03.1859
Сын: Гладышев Василий Константинов
Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гладышев Василий 2-й
Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров
Рождение ребёнка
01.01.1873
Сын: Гладышев Григорий Константинов
Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров
Смерть
Неизвестно