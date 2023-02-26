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Гладышева Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1855

Муж: Гладышев Константин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1856

Сын: Гладышев Михаил Константинов

Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1859

Сын: Гладышев Василий Константинов

Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гладышев Василий 2-й

Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1873

Сын: Гладышев Григорий Константинов

Отец ребёнка: Гладышев Константин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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