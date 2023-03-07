Гладышев Михаил Константинов
Место рождения
Дата рождения06.11.1856
Дата смерти25.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1856
Бракосочетание
21.01.1877
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1877
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
13.01.1879
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
12.10.1880
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
01.12.1881
Сын: Гладышев Николай Михайлов
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
08.03.1884
Сын: Гладышев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
17.05.1886
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
19.06.1887
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова
Смерть
25.08.1914
Причина смерти: от чахотки