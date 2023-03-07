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Гладышев Михаил Константинов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.11.1856

Дата смерти

25.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1856

Отец: Гладышев Константин Фёдоров

Мать: Гладышева Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1877

Жена: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1877

Сын: Гладышев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1879

Сын: Гладышев Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1880

Сын: Гладышев Косьма Михайлов

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1881

Сын: Гладышев Николай Михайлов

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1884

Сын: Гладышев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1886

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1887

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.08.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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