Гладышев Григорий Константинов
Место рождения
Дата рождения01.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
Бракосочетание
14.01.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Гладышева Александра Ильина
Рождение ребёнка
08.08.1912
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Гладышева Александра Ильина
Рождение ребёнка
02.03.1916
Мать ребёнка: Гладышева Александра Ильина
Смерть
Неизвестно