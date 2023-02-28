Гладышев Григорий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Григорий Константинов

Гладышев Григорий Константинов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Гладышев Константин Фёдоров

Мать: Гладышева Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1895

Жена: Гладышева Александра Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гладышев Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Гладышева Александра Ильина

Рождение ребёнка
08.08.1912

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Гладышева Александра Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1916

Сын: Гладышев Павел Григорьев

Мать ребёнка: Гладышева Александра Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close