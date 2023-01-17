Жуков Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Афанасий Андреевич

Жуков Афанасий Андреевич

avatar

Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Жуков Андрей Агафонович

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Смирнова Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Жуков Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1898

Дочь: Румянцева Вера Афанасьевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1902

Дочь: Жукова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Дочь: Жукова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Жуков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1910

Сын: Жуков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1911

Сын: Жуков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Жукова Поликсения Афанасьевна

Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Александра Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close