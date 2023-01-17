Жуков Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Жуков Андрей Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Смирнова Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Жуков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1898
Дочь: Румянцева Вера Афанасьевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1902
Дочь: Жукова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Жукова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Жуков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна
Рождение ребёнка
29.04.1910
Сын: Жуков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна
Рождение ребёнка
21.07.1911
Сын: Жуков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Жукова Поликсения Афанасьевна
Мать ребёнка: Жукова Александра Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно