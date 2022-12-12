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Жукова Мария Васильевна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

09.01.1907

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Жуков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Жуков Андрей Агафонович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1888

Дочь: Полинцева Лариса Андреевна

Отец ребёнка: Жуков Андрей Агафонович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Андрей Агафонович

Смерть
09.01.1907
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умерла от припадка сердца
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