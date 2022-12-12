Жукова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти09.01.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Жуков Андрей Агафонович
Рождение ребёнка
28.02.1888
Дочь: Полинцева Лариса Андреевна
Отец ребёнка: Жуков Андрей Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1907
Умерла от припадка сердца