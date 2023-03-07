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Жукова Анна Михайловна

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Место рождения

Горка, Харовский район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Смирнова Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Жуков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1898

Дочь: Румянцева Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Афанасий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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