Смирнова (Жукова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Жукова) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Жуков Афанасий Андреевич

Мать: Жукова Анна Михайловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Смирнова Нина Викториновна

Отец ребёнка: Смирнов Викторин Федорович

Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Викторин Викторинович

Отец ребёнка: Смирнов Викторин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Викторин Федорович

Смерть
Неизвестно
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