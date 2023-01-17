Смирнова (Жукова) Александра Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Жуков Афанасий Андреевич
Мать: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Смирнова Нина Викториновна
Отец ребёнка: Смирнов Викторин Федорович
Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Викторин Викторинович
Отец ребёнка: Смирнов Викторин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно