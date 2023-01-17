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Смирнов Викторин Федорович

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Место рождения

Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Смирнов Федор Иванович

Мать: не указана

Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Смирнова Нина Викториновна

Мать ребёнка: Смирнова Александра Афанасьевна

Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Викторин Викторинович

Мать ребёнка: Смирнова Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Александра Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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