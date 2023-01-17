Смирнов Викторин Федорович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Смирнов Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Смирнова Нина Викториновна
Мать ребёнка: Смирнова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Викторин Викторинович
Мать ребёнка: Смирнова Александра Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно