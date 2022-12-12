Румянцева (Жукова) Вера Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1898
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898
Отец: Жуков Афанасий Андреевич
Мать: Жукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1921
Дочь: Румянцева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Румянцев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Румянцев Александр Константинович
Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович
Рождение ребёнка
13.02.1931
Дочь: Куликова Асинефа Константиновна
Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович
Рождение ребёнка
30.11.1938
Дочь: Мартынова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Румянцев Николай Константинович
Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972