Румянцева (Жукова) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцева (Жукова) Вера Афанасьевна

Румянцева (Жукова) Вера Афанасьевна

avatar

Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.07.1898

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898

Отец: Жуков Афанасий Андреевич

Мать: Жукова Анна Михайловна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1921

Дочь: Румянцева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Румянцев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Румянцев Александр Константинович

Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1931

Дочь: Куликова Асинефа Константиновна

Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1938

Дочь: Мартынова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Румянцев Николай Константинович

Отец ребёнка: Румянцев Константин Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Константин Руфович

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close