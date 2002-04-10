Куликова (Румянцева) Асинефа Константиновна
Место рождения
Дата рождения13.02.1931
Дата смерти10.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1931
Бракосочетание
12.02.1958
Муж: не указан
Бракосочетание
12.02.1958
Рождение ребёнка
27.11.1958
Дочь: Лебедева Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: Куликов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1964
Дочь: Пономарева Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Куликов Валентин Иванович
Награда
25.01.1974
Знак "Победитель социалистического соревнования 1973 года"
Награда
06.02.1976
Знак "Ударник девятой пятилетки"
Награда
10.03.1976
Получение "Знака почета".
Награда
09.02.1995
Медаль "За доблестный труд в великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
10.04.2002