Куликова (Румянцева) Асинефа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Румянцева) Асинефа Константиновна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.02.1931

Дата смерти

10.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1931

Отец: Румянцев Константин Руфович

Мать: Румянцева Вера Афанасьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1958

Муж: не указан

Бракосочетание
12.02.1958

Муж: Куликов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1958

Дочь: Лебедева Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: Куликов Валентин Иванович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1964

Дочь: Пономарева Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Куликов Валентин Иванович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Награда
25.01.1974
Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Знак "Победитель социалистического соревнования 1973 года"
Награда
06.02.1976
Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Знак "Ударник девятой пятилетки"
Награда
10.03.1976
Получение "Знака почета".
Награда
09.02.1995
Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "За доблестный труд в великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
22.03.1995
Ишенино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Юбилейная медаль "50 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
10.04.2002
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