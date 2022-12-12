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Румянцев Константин Руфович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1893

Отец: Румянцев Руф Никифорович

Мать: Румянцева Анна Семеновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1921

Дочь: Румянцева Анна Константиновна

Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Румянцев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Румянцев Александр Константинович

Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1931

Дочь: Куликова Асинефа Константиновна

Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1938

Дочь: Мартынова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Румянцев Николай Константинович

Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Вера Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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