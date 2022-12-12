Румянцев Константин Руфович
Место рождения
Дата рождения15.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1893
Отец: Румянцев Руф Никифорович
Мать: Румянцева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
13.03.1921
Дочь: Румянцева Анна Константиновна
Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Румянцев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Румянцев Александр Константинович
Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.02.1931
Дочь: Куликова Асинефа Константиновна
Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
30.11.1938
Дочь: Мартынова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Румянцев Николай Константинович
Мать ребёнка: Румянцева Вера Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно