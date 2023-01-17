Румянцева Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти12.09.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Румянцев Григорий Руфович
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Рождение ребёнка
01.04.1889
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Рождение ребёнка
01.04.1889
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Румянцева Глафира Руфовна
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Рождение ребёнка
15.05.1893
Сын: Румянцев Константин Руфович
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Рождение ребёнка
20.03.1896
Дочь: Румянцева Мария Руфовна
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: Коржавина Раиса Руфовна
Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1907