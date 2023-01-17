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Румянцева Анна Семеновна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

12.09.1907

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Румянцев Григорий Руфович

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Румянцев Феофан Руфович

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1889

Сын: Румянцев Флегонт Руфович

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1889

Сын: Румянцев Асикрит Руфович

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Румянцева Глафира Руфовна

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Румянцев Константин Руфович

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1896

Дочь: Румянцева Мария Руфовна

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: Коржавина Раиса Руфовна

Отец ребёнка: Румянцев Руф Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Руф Никифорович

Смерть
12.09.1907
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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