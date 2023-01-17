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Румянцев Феофан Руфович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Румянцев Руф Никифорович

Мать: Румянцева Анна Семеновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Румянцев Александр Феофанович

Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Румянцев Анатолий Феофанович

Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Румянцев Борис Феофанович

Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Румянцев Леонид Феофанович

Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Параскева Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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