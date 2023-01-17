Румянцев Феофан Руфович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Румянцев Руф Никифорович
Мать: Румянцева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Румянцев Александр Феофанович
Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Румянцев Анатолий Феофанович
Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Румянцев Борис Феофанович
Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Румянцев Леонид Феофанович
Мать ребёнка: Румянцева Параскева Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно