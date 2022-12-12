Румянцева Параскева Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Параскева Прокопьевна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Румянцев Александр Феофанович

Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Румянцев Анатолий Феофанович

Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Румянцев Борис Феофанович

Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Румянцев Леонид Феофанович

Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Феофан Руфович

Смерть
Неизвестно
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