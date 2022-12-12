Румянцева Параскева Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Румянцев Александр Феофанович
Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Румянцев Анатолий Феофанович
Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Румянцев Борис Феофанович
Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Румянцев Леонид Феофанович
Отец ребёнка: Румянцев Феофан Руфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно