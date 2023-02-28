Куликов Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1931
Дата смерти20.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931
Бракосочетание
12.02.1958
Рождение ребёнка
27.11.1958
Дочь: Лебедева Любовь Валентиновна
Мать ребёнка: Куликова Асинефа Константиновна
Рождение ребёнка
25.01.1964
Дочь: Пономарева Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Куликова Асинефа Константиновна
Смерть
20.05.1965
Умер от асфиксии вследствие утопления