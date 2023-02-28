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Куликов Валентин Иванович

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

27.03.1931

Дата смерти

20.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1931

Отец: Куликов Иван Герасимович

Мать: Куликова Лариса Аристоклевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
12.02.1958

Жена: Куликова Асинефа Константиновна

Рождение ребёнка
27.11.1958

Дочь: Лебедева Любовь Валентиновна

Мать ребёнка: Куликова Асинефа Константиновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1964

Дочь: Пономарева Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Куликова Асинефа Константиновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.05.1965
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умер от асфиксии вследствие утопления
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