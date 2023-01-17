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Куликов Иван Герасимович

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

17.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892

Отец: Куликов Герасим Антонович

Мать: Куликова Лариса Андреевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Куликова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Куликов Серапион Иванович

Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Куликов Василий Иванович

Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1931

Сын: Куликов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Куликов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Куликова София Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Лариса Аристоклевна

Смерть
Неизвестно
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