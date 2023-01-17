Куликов Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения17.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Куликова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Куликов Серапион Иванович
Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна
Рождение ребёнка
27.03.1931
Сын: Куликов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Куликова София Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Лариса Аристоклевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно