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Жукова Александра Платоновна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1902

Дочь: Жукова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Дочь: Жукова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Жуков Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1910

Сын: Жуков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1911

Сын: Жуков Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Жукова Поликсения Афанасьевна

Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Афанасий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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