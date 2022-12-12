Жукова Александра Платоновна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1902
Дочь: Жукова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Жукова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Жуков Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1910
Сын: Жуков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
21.07.1911
Сын: Жуков Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Жукова Поликсения Афанасьевна
Отец ребёнка: Жуков Афанасий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно