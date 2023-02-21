Сальникова Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сальников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сальников Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1934
Дочь: Клочкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно