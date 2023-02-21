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Сальникова Мария Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: Арина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сальников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович

Артаково-Вандарец, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сальников Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович

Артаково-Вандарец, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.03.1934

Дочь: Клочкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович

Артаково-Вандарец, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Сальников Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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