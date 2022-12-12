Сальников Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Виктор Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Галина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно