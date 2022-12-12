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Сальников Виктор Михайлович

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Место рождения

Железногорск, город Железногорск, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Михаил Иванович

Мать: Сальникова Мария Тихоновна

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Виктор Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова Галина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Смерть
Неизвестно
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