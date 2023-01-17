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Сальников Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Михаил Иванович

Мать: Сальникова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Василий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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