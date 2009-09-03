Сальников Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Алексей Михайлович

Сальников Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Артаково-Вандарец, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

03.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сальников Михаил Иванович

Мать: Сальникова Мария Тихоновна

Артаково-Вандарец, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Тихонова Надежда

Мать ребёнка: Сальникова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Марина

Мать ребёнка: Сальникова Вера Михайловна

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митякова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.09.2009
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close