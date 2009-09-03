Сальников Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти03.09.2009
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Тихонова Надежда
Мать ребёнка: Сальникова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Марина
Мать ребёнка: Сальникова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митякова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.09.2009