Сальникова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Михаил Иванович

Мать: Сальникова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолянинова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Арбузово, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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