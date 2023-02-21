Меклер Берко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1921
Сын: Меклер Лазарь Борисович (Беркович)
Мать ребёнка: Меклер Розалия
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.04.1924
Мать ребёнка: Меклер Розалия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меклер Розалия
Смерть
Неизвестно