Меклер Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меклер Розалия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1921

Сын: Меклер Лазарь Борисович (Беркович)

Отец ребёнка: Меклер Берко

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.04.1924

Сын: Меклер Марк Борисович

Отец ребёнка: Меклер Берко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меклер Берко

Смерть
Неизвестно
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