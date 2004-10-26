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Меклер Лазарь Борисович (Беркович)

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.04.1921

Дата смерти

26.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1921

Отец: Меклер Берко

Мать: Меклер Розалия

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идлис Розалия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меклер Любовь Лазаревна

Мать ребёнка: Идлис Розалия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меклер Борис Лазаревич

Мать ребёнка: Меклер Ираида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меклер Ираида Ивановна

Смерть
26.10.2004
г. Реховот, Израиль
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