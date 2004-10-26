Меклер Лазарь Борисович (Беркович)
Место рождения
Дата рождения02.04.1921
Дата смерти26.10.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1921
Отец: Меклер Берко
Мать: Меклер Розалия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меклер Любовь Лазаревна
Мать ребёнка: Идлис Розалия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меклер Ираида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меклер Ираида Ивановна
Смерть
26.10.2004
г. Реховот, Израиль