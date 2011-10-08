Юшкова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1923
Дата смерти08.10.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923
Отец: Мерзляков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1944
Дочь: Шишкина (Мерзлякова) Светлана Арсентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.10.1958
Сын: Юшков Владимир Ильич
Отец ребёнка: Юшков Илья Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юшков Илья Васильевич
Смерть
08.10.2011