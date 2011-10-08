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Юшкова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1923

Дата смерти

08.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923

Отец: Мерзляков Григорий

Мать: Мерзлякова Елена Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков Илья Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1944

Дочь: Шишкина (Мерзлякова) Светлана Арсентьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.10.1958

Сын: Юшков Владимир Ильич

Отец ребёнка: Юшков Илья Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юшков Илья Васильевич

Смерть
08.10.2011

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