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Юшков Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1925

Дата смерти

31.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925

Отец: Юшков Василий Павлович

Мать: Юшкова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшкова Людмила Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
22.10.1958

Сын: Юшков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Григорьевна

Смерть
31.10.1979

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