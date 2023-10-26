Юшков Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1925
Дата смерти31.10.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925
Отец: Юшков Василий Павлович
Мать: Юшкова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшкова Людмила Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1958
Сын: Юшков Владимир Ильич
Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юшкова Евдокия Григорьевна
Смерть
31.10.1979