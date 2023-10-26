Мерзлякова Елена Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова Елена Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1923

Дочь: Юшкова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Мерзляков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Мерзляков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Мерзляков Григорий

Смерть
Неизвестно
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