Мерзлякова Елена Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новоселов Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1923
Дочь: Юшкова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Мерзляков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Мерзляков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Мерзляков Григорий
Смерть
Неизвестно