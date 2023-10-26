Мерзляков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Елена Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Елена Фроловна
Рождение ребёнка
02.06.1923
Дочь: Юшкова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Елена Фроловна
Смерть
Неизвестно