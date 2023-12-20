Ярыгин Захар Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ярыгин Евдоким
Мать: Ярыгина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярыгина 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярыгина 1
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ярыгина Агафья Захаровна
Мать ребёнка: Ярыгина 1
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ярыгин Иван Захаров
Мать ребёнка: Ярыгина 2
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ярыгина 2
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ярыгина 2
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Ярыгина) Авдотья Захаровна
Мать ребёнка: Ярыгина 2
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ярыгин Семен Захаров
Мать ребёнка: Ярыгина 2
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ярыгина 2
Смерть
Неизвестно