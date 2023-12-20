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Ярыгин Захар Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ярыгин Евдоким

Мать: Ярыгина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина 1

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ярыгина Агафья Захаровна

Мать ребёнка: Ярыгина 1

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ярыгин Иван Захаров

Мать ребёнка: Ярыгина 2

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ярыгин Андрей Захаров

Мать ребёнка: Ярыгина 2

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ярыгин Матвей Захаров

Мать ребёнка: Ярыгина 2

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Ярыгина) Авдотья Захаровна

Мать ребёнка: Ярыгина 2

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ярыгин Семен Захаров

Мать ребёнка: Ярыгина 2

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ярыгин Трофим Захаров

Мать ребёнка: Ярыгина 2

Смерть
Неизвестно

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