Ярыгин Иван Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ярыгин Захар Евдокимов
Мать: Ярыгина 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярыгина Дарья Егорова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ярыгина Дарья Егорова
Смерть
Неизвестно