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Ярыгин Иван Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ярыгин Захар Евдокимов

Мать: Ярыгина 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина Дарья Егорова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ярыгин Герасим Иванович

Мать ребёнка: Ярыгина Дарья Егорова

Смерть
Неизвестно

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