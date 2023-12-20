Ярыгина 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Захар Евдокимов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ярыгин Иван Захаров

Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ярыгин Андрей Захаров

Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ярыгин Матвей Захаров

Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Ярыгина) Авдотья Захаровна

Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ярыгин Семен Захаров

Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ярыгин Трофим Захаров

Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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