Ярыгина 2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ярыгин Иван Захаров
Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Ярыгина) Авдотья Захаровна
Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ярыгин Семен Захаров
Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ярыгин Захар Евдокимов
Смерть
Неизвестно