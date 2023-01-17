Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Елена Семеновна
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Дочь: Христина Семеновна
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Семенович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Феодор Семенович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Дочь: Иванова Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна