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Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нет Фамилии Линия Лобаревы Илларион Алексеевич

Мать: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.04.1859 ст.

Жена: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1860 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Елена Семеновна

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1861 ст.

Дочь: Христина Семеновна

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1864 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Семенович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Феодор Семенович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1870 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1872 ст.

Дочь: Иванова Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1875 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.

Сын: Лобарев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
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