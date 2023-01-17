Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна
Место рождения
Дата рождения19.10.1839 ст.
Дата смерти07.01.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Елена Семеновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Дочь: Христина Семеновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Феодор Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Дочь: Иванова Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович