Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

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Место рождения

Задребье, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.10.1839 ст.

Дата смерти

07.01.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Задребье, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.04.1859 ст.

Муж: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1860 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Елена Семеновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1861 ст.

Дочь: Христина Семеновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1864 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Феодор Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1870 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1872 ст.

Дочь: Иванова Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1875 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.

Сын: Лобарев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
07.01.1890 ст.
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
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