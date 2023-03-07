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Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Семенович

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.03.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1864 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мать: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Жена: Фамилии Нет Линия Лобаревы Параскева Васильевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Александр Васильевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Параскева Васильевна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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