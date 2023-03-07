Фамилии Нет Линия Лобаревы Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения01.03.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1864 ст.
Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Александр Васильевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно