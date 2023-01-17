(Фамилии Нет Линия Лобаревы) Христина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фамилии Нет Линия Лобаревы) Христина Семеновна

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.06.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1861 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мать: Нет Фамилии Линия Лобаревы Параскева Никоновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.10.1881 ст.

Муж: Фамилии Нет Григорий Петрович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Петрович

Клезено, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1885 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Петрович

Клезено, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.04.1905 ст.

Сын: Фамилии Нет Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Петрович

Клезено, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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