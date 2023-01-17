(Фамилии Нет Линия Лобаревы) Христина Семеновна
Место рождения
Дата рождения20.06.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1861 ст.
Отец: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Бракосочетание
25.10.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1882 ст.
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1885 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1905 ст.
Сын: Фамилии Нет Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно