Нет Фамилии Линия Лобаревы Илларион Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нет Фамилии Линия Лобаревы Илларион Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

01.02.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1851 ст.

Дочь: Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1852 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Илларионович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.03.1854 ст.

Сын: Лобарев Яков Илларионович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Никита Илларионович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична

Смерть
01.02.1889 ст.
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
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