Нет Фамилии Линия Лобаревы Илларион Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти01.02.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 ст.
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична
Рождение ребёнка
30.01.1851 ст.
Дочь: Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична
Рождение ребёнка
18.06.1852 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Иван Илларионович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична
Рождение ребёнка
19.03.1854 ст.
Сын: Лобарев Яков Илларионович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Семен Илларионович
Мать ребёнка: Нет Фамилии Линия Лобаревы Анна Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1889 ст.